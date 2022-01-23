До Дня Соборності України двоє херсонців отримали державні відзнаки

До Дня Соборності України Лариса Польська та Віктор Гурба отримали державні відзнаки.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Відповідно указу Президента України Ларису Польську, голову правління благодійної організації "Фонд громади міста Херсон "Захист" нагородили орденом княгині Ольги І ступеня.

Соліст-вокаліст, доцент кафедри Херсонського державного університету Віктор Гурба отримав звання "Народний артист України".

Хто така Лариса Польська:

Польська Лариса Михайлівна – громадська діячка. У 2003 році заснувала та до сьогодні очолює Фонд громади Херсона "Захист".

У 2007 році благодійний фонд під керівництво Лариси Польської визнано переможцем Національного конкурсу "Благодійник року" у номінації "Благодійник року в Херсонській області".

У 2016 р. – за результатами Національного рейтингу благодійників Фонд громади Херсона “Захист” потрапив на Карту благодійності України

За ініціативи Лариси Польської в Херсоні проводяться акції на підтримку дітей, людей з інвалідністю, херсонців похилого віку.

У червні 2005 року була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню.

"За сприяння в охороні державного кордону України" у травні 2014 року отримала медаль Державної прикордонної служби України.

В грудні 2016 року нагороджена орденом княгині Ольги ІІ ступеню.

Недержавну нагороду "Народний Герой України" отримала 1 березня 2017 року.

Хто такий Віктор Гурба:

Віктор Гурба народився у 1950 році в Донецькій області.

У 1995 році отримав звання "Заслужений артист України"

З 1977 по 1980 та з 1986 по 2002 рік працював солістом Херсонської обласної філармонії.

Працює в Херсонському державному університеті.

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