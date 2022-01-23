Зайнялося у бані: у Луцьку горіло приміщення спорткомплексу

У Луцьку сталася пожежа у спортивному комплексі на вулиці Писаревського, 1а, – розповіла Суспільному начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Ірина Варварук.
З її слів, займання відбулося в приміщенні приватної бані 23 січня орієнтовно о 13:00. Пожежу 12 рятувальників, а також залучили три спецмашини ДСНС області. Повністю загасити пожежу рятувальникам вдалося за 40 хвилин.
Людей у приміщенні бані на момент пожежі не було, ніхто не травмувався, – зазначила начальниця відділу обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Що стало причиною займання – наразі невідомо. Причини встановлюють, – додала Ірина Варварук.
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