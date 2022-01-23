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Президент відзначив мешканців Хмельниччини нагородами до Дня Соборності
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Президент відзначив мешканців Хмельниччини нагородами до Дня Соборності

Владислав Васильчук
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Президент відзначив мешканців Хмельниччини нагородами до Дня Соборності Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відзначив п'ятьох жителів Хмельниччини державними нагородами з нагоди Дня Соборності України.

Про це свідчить указ президента від 22 січня.

Як йдеться в указі, за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагороджено:

  • Орденом "За заслуги" ІІ ступеня Миколу Плінського – директора товариства "Адамівка Агро".

Також присвоєно почесне звання:

  • "Заслужений винахідник України" Олександру Янцаловському – старшому викладачеві Хмельницького національного університету,
  • "Заслужений діяч мистецтв України" Олександру Драгану – художньому керівникові – головному диригенту камерного оркестру, директорові Хмельницької обласної філармонії,
  • "Заслужений лікар України" Оксані Піддубній – директорові комунального підприємства "Хмельницька інфекційна лікарні" та Андрію Ропотану – директорові комунального підприємства "Хмельницький міський перинатальний центр".
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