У Києві пройшло нагородження гуртів, номінованих на звання найкращого гурту 2021 року за версією "The Best Ukrainian Metal Act". Друге місце отримав колектив "Rabbit Leader" з Рівного, – йдеться в повідомленні на сторінці премії у Facebook. Для учасників рок-гурту це стало несподіванкою, розповів Суспільному гітарист гурту Дмитро Хитрий.

Хто такі Rabbit Leader

"Rabbit Leader" це рок-гурт з Рівного, який сформували у 2019 році. Вокалістка гурту – Олександра Кремінська, барабанщик – її брат Сергій Мирончук. Гітарист – Дмитро Хитрий, який працює у діджитал-команді Суспільного в Рівному, а басист – Вова Ховарт.

"Ми знаємо один одного дуже давно, більше десяти років. До цього грали у інших гуртах, але товаришували. Наразі працюємо над новим альбомом, попередній вийшов у 2020 році", – розповів Дмитро Хитрий.

І уточнив: реліз нового альбому, назву якого поки не розголошують, запланували на весну 2022 року.

Фото: зі сторінки Rabbit Leader у Facebook На фото Олександра Кремінська, зліва – Дмитро Хитрий, справа – Сергій Мирончук

Загалом у скарбничці гурту такі композиції як "Slowest Fall", "Dancing On The Ball Of Indifference", "Drowning In Your Insincerity" та інші.

Що вибороли рівняни

Гітарист гурту Rabbit Leader Дмитро Хитрий розповів Суспільному: на премії "The Best Ukrainian Metal Act" 22 січня його гурт отримав друге місце за результатами голосування глядачів концерту.

"Нас запросили до нашого подиву на такий двіж – щорічну премію, яка проходить з 2013 року. Дійство відбувається у Києві і має три номінації: найкращий гурт, найкращий кліп і найкращий альбом. Ми зіграли там наживо ще з шістьма гуртами", – розповів музикант.

Найкращі гурти обирали слухачі, які прийшли на концерт, зазначив Дмитро Хитрий. На вході їм видавали спеціальні бланки для голосування, їх кидали в урну, згодом підраховували.

Перше місце за кількістю голосів отримав вінницький гурт "Sick Solution", третє – гурт зі столиці "Velja".

Перемоги – не очікували

За словами Дмитра Хитрого, музиканти не очікували, що увійдуть до трійки кращих рок-гуртів. З концерту вони поїхали ще до оголошення результатів голосування.

"Все дуже класно, ми задоволені. Зустріли багато людей, яких ми вже знали, багато з ким познайомились. Ми навіть не очікували, що "візьмемо" друге місце – вже виїхали в Рівне і заїхали на заправку випити кави, як у мене почав розриватися телефон – всі почали писати, що ми взяли друге місце", – розповів музикант.

Фото: зі сторінки Rabbit Leader у Facebook Про своє друге місце музиканти дізнались дорогою до Рівного

Гітарист запевнив: їхали до столиці, аби просто виступити на одній сцені з іншими та здобути новий досвід. На його думку, усі гурти були достойними стати переможцями.

Що відомо

Щорічну премію "The Best Ukrainian Metal Act" проводять з 2013 року, у 2015 році переможців почали нагороджувати авторськими статуетками у вигляді зірки.

Переможцями премії з 2013 року були гурти двічі "Jinjer" та "Morphine Suffering", по разу "Space Of Variations", "Velikhan", "Motanka" та "Ignea".

