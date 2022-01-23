У Києві пройшло нагородження гуртів, номінованих на звання найкращого гурту 2021 року за версією "The Best Ukrainian Metal Act". Друге місце отримав колектив "Rabbit Leader" з Рівного, – йдеться в повідомленні на сторінці премії у Facebook. Для учасників рок-гурту це стало несподіванкою, розповів Суспільному гітарист гурту Дмитро Хитрий.
Хто такі Rabbit Leader
"Rabbit Leader" це рок-гурт з Рівного, який сформували у 2019 році. Вокалістка гурту – Олександра Кремінська, барабанщик – її брат Сергій Мирончук. Гітарист – Дмитро Хитрий, який працює у діджитал-команді Суспільного в Рівному, а басист – Вова Ховарт.
"Ми знаємо один одного дуже давно, більше десяти років. До цього грали у інших гуртах, але товаришували. Наразі працюємо над новим альбомом, попередній вийшов у 2020 році", – розповів Дмитро Хитрий.
І уточнив: реліз нового альбому, назву якого поки не розголошують, запланували на весну 2022 року.
Загалом у скарбничці гурту такі композиції як "Slowest Fall", "Dancing On The Ball Of Indifference", "Drowning In Your Insincerity" та інші.
Що вибороли рівняни
Гітарист гурту Rabbit Leader Дмитро Хитрий розповів Суспільному: на премії "The Best Ukrainian Metal Act" 22 січня його гурт отримав друге місце за результатами голосування глядачів концерту.
"Нас запросили до нашого подиву на такий двіж – щорічну премію, яка проходить з 2013 року. Дійство відбувається у Києві і має три номінації: найкращий гурт, найкращий кліп і найкращий альбом. Ми зіграли там наживо ще з шістьма гуртами", – розповів музикант.
Найкращі гурти обирали слухачі, які прийшли на концерт, зазначив Дмитро Хитрий. На вході їм видавали спеціальні бланки для голосування, їх кидали в урну, згодом підраховували.
Перше місце за кількістю голосів отримав вінницький гурт "Sick Solution", третє – гурт зі столиці "Velja".
Перемоги – не очікували
За словами Дмитра Хитрого, музиканти не очікували, що увійдуть до трійки кращих рок-гуртів. З концерту вони поїхали ще до оголошення результатів голосування.
"Все дуже класно, ми задоволені. Зустріли багато людей, яких ми вже знали, багато з ким познайомились. Ми навіть не очікували, що "візьмемо" друге місце – вже виїхали в Рівне і заїхали на заправку випити кави, як у мене почав розриватися телефон – всі почали писати, що ми взяли друге місце", – розповів музикант.
Гітарист запевнив: їхали до столиці, аби просто виступити на одній сцені з іншими та здобути новий досвід. На його думку, усі гурти були достойними стати переможцями.
Що відомо
- Щорічну премію "The Best Ukrainian Metal Act" проводять з 2013 року, у 2015 році переможців почали нагороджувати авторськими статуетками у вигляді зірки.
- Переможцями премії з 2013 року були гурти двічі "Jinjer" та "Morphine Suffering", по разу "Space Of Variations", "Velikhan", "Motanka" та "Ignea".
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