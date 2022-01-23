Робота медзакладів Миколаївщини у 2022 році. Чи підписали пакети з НСЗУ

Процедура перевірки пропозицій від медичних закладів Миколаївщини щодо укладення договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) триває до 26 січня 2022 року.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розказав директор Південного міжрегіонального департаменту у НСЗУ Дмитро Самофалов.

"Після завершення перевірки заклади отримають договори на останньому тижні січня. Але відповідно до Постанови Кабінету міністрів України, ці договори будуть діяти з 1 січня 2022 року", — розповів Дмитро Самофалов.

За словами Дмитра Самофалова, що стосується Миколаївщини, то загалом свої пропозиції на спеціалізовану допомогу подали 80 закладів.

"Пропозиції перевірені і розглянуті. Свої пропозиції подали 48 медзакладів вторинної допомоги. У порівняні з 2021 роком НСЗУ мала договори з 45 закладами. Всього пропозицій було 313, з них ми підтвердили 305, оскільки вісім пропозицій не відповідали вимогам. Це також більше пропозицій, минулого 2021 року їх було 282", — розказав Дмитро Самофалов.

За словами Дмитра Самофалова, відіграють роль і можливості закладу, і розуміння стратегічного розвитку — отримання нових пакетів, на які в 2021 році вони не були готові подавати.

"Наприклад, паліативна допомога, або мобільна паліативна допомога, психіатрична допомога мультидисциплінарними бригадами, мобільна психіатрична допомога та інші договори. Тому у 2022-му у нас з’явилися заклади, які готові спробувати нові договори, нові пакети", — розказав Дмитро Самофалов.

Крім того, зі слів Дмитра Самофалова, під час пандемії, розширили можливості закладів — у них з'явились кисневі станції, кисневі точки та кисневі балони.

"Ми зараз бачимо, що в лікарнях значно більшим є доступ до кисню, а це є однією з важливих вимог НСЗУ", — розказав Дмитро Самофалов.

За словами т.в.о. директора КНП "Новобузька багатопрофільна лікарня" Володимира Лущенка, у лікарні виготовили проєктно-кошторисну документацію для встановлення кисневої станції.

"Наявність такої станції у лікарні збільшить можливості лікувального закладу і зменшить витрати на кисень", — розказав Володимир Лущенко.

За словами Володимира Лущенка, заробітна плата медичних працівників закладу за період з 2020 року виросла в чотири рази.

"Люди хочуть працювати, бо вони побачили, фінансову підтримку. Також бачать, що держава в обличчі нашого медичного закладу повністю забезпечує засобами захисту медпрацівників, всі співробітники застраховані, тобто люди бачать піклування", — розказав Володимир Лущенко.

За словами головного лікаря Первомайської центральної районної лікарні Віктора Готки, медичний заклад прагне укласти більше пакетів з НСЗУ, щоб забезпечити працівників заробітною платою.

"Ми взяли 12 пакетів, серед яких є і пакети підвищеної оплати. Це гастроскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія тощо", — розказав Віктор Готка.

За словами Віктора Готки, зараз медзаклад надає допомогу тільки ковідним хворим, не зважаючи на те, що в лікарні є відділення педіатричне, хірургічне, гінекологічне, терапевтичне.

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