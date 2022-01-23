Мороз та сніг. Якою буде погода в неділю

23 січня у більшості регіонів України очікується сніжна погода. Температура повітря опуститься до -7°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, сильний сніг синоптики прогнозують у західних регіонах, зокрема у Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Денна температура повітря тут опуститься до -3...-5°С, нічна — -4...-6°С

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях денна температура повітря підніметься до -2...-4°С, у Сумській — до -3...-5°С, вночі показник опуститься до -7...-9°С.

У центральних регіонах також сніжитиме на Черкащині, Вінниччині та Кіровоградщині. Денна температура становитиме -2...-4°С, нічна — -7...-9°С, на Полтавщині — до -12°С.

На сході країни вночі очікується найнижча температура — до -10...-12°С, тоді як вдень -4...-6°С.

Найтепліше буде у південних областях: до -1…+1°С, вночі — -5...-7°С.

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