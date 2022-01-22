29-річний футбольний тренер із ірландського міста Ґолвей Шейн Макінерней під час польоту з Дубліна до Нью-Йорка відмовлявся надягати захисну маску й зняв штани. Його по прибутті затримали правоохоронці — тепер чоловікові загрожує до 20 років ув’язнення.

Про це повідомляють AFP і Sky News.

Згідно із судовими документами, інцидент стався ще 7 січня. Під час восьмигодинного польоту Макінерней відмовлявся виконувати прохання екіпажу надягти захисну маску. Потім він встав, щоб поскаржитися на їжу, зняв штани й показав оголені сідниці бортпровіднику й пасажирам.

Коли пілот літака спробував поговорити з Макінернеєм, той сказав, щоб його не чіпали, й підніс свого кулака до обличчя чоловіка. Крім того, ірландець відмовився очікувати приземлення літака у своєму місці й натомість стояв у проході. Його затримали одразу по прибутті рейсу.

Макінернею висунули звинувачення в "свідомому нападі на члена екіпажу та його залякуванні". Воно передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У середині січня 2022 року Чоловік вийшов з-під варти за 20 тисяч доларів застави й чекає на суд.

За даними ЗМІ, Макінерней переїхав до США для роботи футбольним тренером у Флориді. На своїй сторінці в соцмережах він виклав звідти фото, яке підписав так: "Радий повернутися в сонячний штат. Маю приємність називати його своїм домом наступні кілька місяців".

Після відновлення польотів, зупинених через пандемію COVID-19, авіакомпанії повідомляють про все більшу кількість випадків неналежної поведінки пасажирів. Лише у США за 2021 рік зареєстрували понад 5000 таких випадків, із них 3600 пов’язані з відмовою вдягати маску.

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