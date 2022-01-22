У Луцьку на території колишньої історичної садиби на вулиці Ярощука, 12, котру торік знесли, волинські археологи відшукали старожитності ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часу. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

Як зазначив науковець, серед знахідок – фрагменти кераміки ранньозалізного часу, що ймовірно належать до скіфського періоду середини І тисячоліття до нашої ери. Віктор Баюк додав: посуд побутовий, а люди, котрі ним користувалися, населяли територію сучасної вулиці Ярощука за 2 400 років до будівництва історичної садиби.

Фото: Віктор Баюк

Під час двох розвідкових шурфів археологи прослідкували первісну топографію ділянки та стратиграфію культурного шару. Знахідки, які виявили на місці дослідження, відреставрував археолог із Рівного Олексій Войтюк.

Як написав рівненський науковець на Facebook, фрагменти кераміки через неякісне керамічне тісто осипалися, проте профіль посудини повністю реконструйований.

Фото: Віктор Баюк

Довідково: Наукову археологічну експедицію проводили в центральній частині міста на вулиці Ярощука, котра належить до Зони охорони археологічно цінного культурного шару другої категорії.

Що відомо