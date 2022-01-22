У Луцьку на території колишньої історичної садиби на вулиці Ярощука, 12, котру торік знесли, волинські археологи відшукали старожитності ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часу. Про це на своїй Facebook-сторінці розповів науковий співробітник охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.
Як зазначив науковець, серед знахідок – фрагменти кераміки ранньозалізного часу, що ймовірно належать до скіфського періоду середини І тисячоліття до нашої ери. Віктор Баюк додав: посуд побутовий, а люди, котрі ним користувалися, населяли територію сучасної вулиці Ярощука за 2 400 років до будівництва історичної садиби.
Під час двох розвідкових шурфівШурф - це невеликий розкоп. археологи прослідкували первісну топографію ділянки та стратиграфіюСтратиграфія - галузь геології; наука, що вивчає інтерпретацію, опис, ідентифікацію та послідовність шарів ґрунту. культурного шару. Знахідки, які виявили на місці дослідження, відреставрував археолог із Рівного Олексій Войтюк.
Як написав рівненський науковець на Facebook, фрагменти кераміки через неякісне керамічне тісто осипалися, проте профіль посудини повністю реконструйований.
Довідково: Наукову археологічну експедицію проводили в центральній частині міста на вулиці Ярощука, котра належить до Зони охорони археологічно цінного культурного шару другої категорії.
Що відомо
- Історичну садибу, яка перебувала у приватній власності, на вулиці Ярощука, 12 демонтували та знесли навесні 2021 року. Будівлю мали намір віднести до об’єктів культурної спадщини, проте зробити це так і не вдалося.
- Минулоріч у травні в підземеллі колегіуму єзуїтів у Луцьку археологи знайшли глечик, який ймовірно датується серединою 17 – початком 18 століття.
- У листопаді 2021-го на вулиці Кафедральній, 17-19 в Луцьку археологи відшукали фундамент і підземелля першого кафедрального костелу міста. Фундамент і підземелля вирішили законсервувати для подальшого дослідження у 2022 році.