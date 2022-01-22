На межі Рівненської та Житомирської областей розгорнули державний прапор

На адмінкордоні між Рівненською та Житомирською областями 22 січня розгорнули вісімдесятиметровий державний прапор. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської облдержадміністрації. Заступник мера Корця Юрій Добровольський Суспільному розповів, що участь взяло понад двісті людей з обох областей.

Державний прапор України люди розгорнули на межі Рівненської та Житомирської областей, вздовж траси Київ – Чоп, розповідає заступник міського голови міста Корець Юрій Добровольський.

Фото: пресслужба ОДА

Він каже, що місце не випадкове, бо у 1990 році на цьому місці відбувся "живий ланцюг злуки". Юрій Добровольський був учасником тих подій, долучився й 22 січня 2022 року.

Юрій Добровольський/фото: Ганна Солонінко

"На той час я ще був дуже молодим. Сьогодні – відчуття піднесення, не можна передати словами. Люди зустрілись між собою, автомобілі їхали, клаксони гули, сигнали подавали. Були художні номери, духовий оркестр. Дійство зайняло більше ніж годину часу", – коментує Юрій Добровольський.

Фото: пресслужба ОДА

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За його словами від Житомирщини взяли участь три громади: Новоград-Волинська, Чижівська, представники села Пилиповичі.

Фото: Ганна Солонінко

З Рівненщини – Гощанська, Корецька громада, представники Рівненської райради. Вони привезли державний 50-метровий прапор, який розгорнули вздовж міжнародної траси. Його, за словами Юрія Добровольського, з'єднали з десяти та двадцятиметровим стягами.

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