У Тернополі до 103-ї річниці проголошення Акту Злуки відкрили виставку

У державному архіві Тернопільської області відкрили виставку "Україна: один народ – одна держава". Її приурочили 103-ій річниці проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР. Про це Суспільному розповів директор архіву Федір Полянський.

За його словами, у першому розділі наявні документи періоду УНР. Це заява Хоменка Олександра про вступ до війська УНР у 1919 році, записна книжка козака УНР.

Документи, які висвітлюють період ЗУНР представлені у другому розділі виставки. Це списки колишніх українських офіцерів, які служили в українській армії, та учасників визвольних змагань 1918-1920 років.

У третьому розділі представлені документи і матеріали періоду Злуки українських земель та про святкування Дня Соборності в минулому і сьогоденні. Є оголошення про амністію дезертирам з нагоди Злуки українських земель, листівки ОУН, вісті Музею Визвольної боротьби України в Празі, публікації в періодичній пресі з нагоди Дня злуки, віршовані присвяти з українських журналів.

"Дана виставка розкриває славну сторінку українського державотворення та має на меті висвітлити передумови проголошення Акту Злуки, історичне значення об’єднання українських земель у січні 1919 році, сприяти формуванню національної свідомості, гідності і патріотизму.

Пам’ять про День Соборності України стала рушійною силою для побудови Української держави, яку відновлено у 1991 році", – каже Поялнський.

Нагадаємо, 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). День Соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою "День Соборності і Свободи України". Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.

Що відомо