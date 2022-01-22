22 січня в Івано-Франківську люди утворили "живий ланцюг" від готелю “Дністер” до “Києва”. До акції долучилися десятки франківців, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

Зі слів організаторів, захід приурочили до Дня Соборності України, а також, щоб нагадати владі міста та забудовнику про реконструкцію готелю "Дністер", який є пам'яткою архітектури.

У День Злуки 22 січня 1990 року саме біля готелю “Дністер” розпочався "живий ланцюг", з’єднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ.

Фото: Суспільне Карпати

До акції долучилася акторка "Галицького молодого театру" Олександра Менчена, який на початку 90-х зіграв у будівлі готелю "Дністер" декілька вистав.

"Ця будівля для мене — не тільки історична. Для мене це – жива історія. Тому сьогодні я прийшла з онуком, щоб відзначити знаменну в історії дату, бо Україна об'єдналася. І водночас хочу продовжити історичне життя цієї будівлі", — розповіла Олександра Менчена.

Організаторка акції Марта Кондрин живе у будинку, що межує з готелем. Дівчина каже, що при реконструкції "Дністра" будівельники порушили систему електромереж, змінили історичний вигляд будівлі та знищили австрійську плитку.

"Насамперед ми сьогодні зібралися, щоб утворити "ланцюг єдності". Але також ця акція — для привернення уваги до стану, в якому зараз перебуває будівля. Хочемо нагадати містянам і українцям, що навіть при таких великих історичних подіях наші архітектурні пам’ятки руйнуються", — каже Марта Кондрин.

Фото: Суспільне Карпати

В акції також взяв участь художник Андрій Єфименко. Він зачитав петицію, адресовану міській владі. Серед вимог — дозволяти будівельні роботи з фасадами історичних та архітектурних пам’яток за наявності їхніх паспортів, а також створити державну комісію, яка б контролювала повернення колонаді готелю "Дністер" історичного вигляду.

Представник власників готелю "Дністер", заступник директора з реклами та зв'язків з громадськістю Роман Король відмовився коментувати вимоги людей, посилаючись на те, що в нього сьогодні вихідний.

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