У День Соборності України, 22 січня, херсонці на Антонівському мосту створили "живий ланцюг єдності".
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ляшенко.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
Люди почали збиратися о 9:30.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон
Акція "Ланцюг єдності" розпочалась о 10 годині на пішохідній частині Антонівського мосту.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
Учасники заходу заспівали гімн і вигукували "Соборна Україна – єдина Україна". Акція тривала 10 хвилин.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон
Люди прийшли з прапорами та рушниками. За словами організаторки в заході взяли участь близько 150 людей.
Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон
Доповнюється
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