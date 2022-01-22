У День Соборності України, 22 січня, херсонці на Антонівському мосту створили "живий ланцюг єдності".

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ольга Ляшенко.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Люди почали збиратися о 9:30.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Акція "Ланцюг єдності" розпочалась о 10 годині на пішохідній частині Антонівського мосту.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Учасники заходу заспівали гімн і вигукували "Соборна Україна – єдина Україна". Акція тривала 10 хвилин.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

Люди прийшли з прапорами та рушниками. За словами організаторки в заході взяли участь близько 150 людей.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Доповнюється

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