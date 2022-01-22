У Луцьку до Дня Соборності України 22 січня створили "ланцюг єднання", який сформували від Театрального майдану вздовж вулиці Лесі Українки. Учасники дійства розгорнули та несли 200-метровий прапор.

Як розповів Суспільному співорганізатор акції, керівник комунального закладу "Луцький міський молодіжний центр" Юрій Семчук, до святкового заходу долучилися приблизно 1 000 людей.

Суспільне Волинь

Урочистий захід розпочався о 12:00 з вітального слова біля пам'ятника Лесі Українці, – повідомив кореспондент Суспільного. Хвилиною мовчання лучани вшанували пам'ять українців, які боролися за соборність України.

Суспільне Волинь

Потому учасники урочистості зачитали рядки з Акту Злуки, а також на віче декламували вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну!".

Суспільне Волинь

Ширина прапора становила 70 сантиметрів, а його довжина – 200 метрів. Як розповів Суспільному співорганізатор дійства, керівник КЗ "Луцький міський молодіжний центр" Юрій Семчук, вперше за роки проведення цього заходу в Луцьку розгорнули такий великий стяг.

Суспільне Волинь

"Люди традиційно вийшли на площу створити "ланцюг єдності". Для цього ми створили 200-метровий прапор, з яким сьогодні йшли. Люди несли прапор по дві сторони, і не всіх вистачило місця, щоб йти поряд", – зазначив директор міського молодіжного центру.

Суспільне Волинь Юрій Семчук

Цьогоріч, зі слів Юрія Семчука, до події долучилося багато молоді зі шкіл, коледжів, вишів, молодіжних рад і молодіжних громадських організацій. "Це знакова подія та приклад для молоді про те, що треба любити Україну та єднатися", – додав Юрій Семчук.

Суспільне Волинь

Серед тих, хто прийшов підтримати дійство, – 11-річна школярка Єва Наход. Дівчина розповіла: хотіла б, щоб всі люди були патріотами та любили свою країну.

Суспільне Волинь Єва Наход

"Ми прийшли всіє сім'єю, тому що сьогодні День Соборності України і будемо робити живий ланцюг. В цей день об'єдналися дві частини України. Цей день варто відзначати. Об'єднує нас всіх мова і те, що ми всі тут народилися", – говорить лучанка.

Суспільне Волинь

День Соборності України означає формування нації, – говорить лучанин Віктор Пенько. З його слів, у 1990-му році, коли формували такий "ланцюг єднання" в людей було багато страху, але й був ентузіазм та оптимізм.

Суспільне Волинь Віктор Пенько

"Сьогодні прийшов через внутрішній поклик. Не все можна пояснити слова, є просто емоційний стан, який спрацьовує. А тоді було складно, бо було багато страху, який, на жаль, переважав. Те, що зараз об'єднує людей – це пам'ять про минуле", – зазначив лучанин.

Учасники заходу до Дня Соборності України вслід за оркестром волинських прикордонників пройшлися вздовж вулиці Лесі Українки. Завершили захід розгортанням 200-метрового Прапору України.

Суспільне Волинь

Востаннє акція в Луцьку була велелюдною перед карантином у 2019 році, – додав співорганізатор дійства Юрій Семчук.

Суспільне Волинь

Довідково: Щорічно 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки.