"Це було щось неймовірне". Лучанин розповів, як будували "Живий ланцюг" у 90-х

Луцький фотограф Віктор Чухрай був учасником "Живого ланцюга єднання", що відбувався 21-го січня 1990 року і об’єднував Львів і Київ. Суспільному чоловік розповів, як люди доєднувалися до акції та що відбувалося того дня.
Осередок рухівців Волині тоді відповідав за побудову ланцюга на ділянці від Рівного до Гощі. Віктор Чухрай у той день зробив чимало знімків, які досі зберігає у своєму архіві.
Чоловік пригадує: коли довідався, що відбудеться акція "Живий ланцюг єднання", вирішив, що обов’язково поїде.
"Це вже 90-й рік був і, по-друге, радянська влада нам уже дуже набридла. Ця брехня, яка все життя була. Автобуси їхали з Київського майдану, там було з десяток автобусів. Між собою люди домовлялися, телефонів мобільних не було, але ми контактували", – розповів лучанин.
Зі слів Віктора Чухрая, настрій у людей був піднесений, під час побудови живого ланцюга єднання учасники розповідали людям, яких зустрічали, що акція присвячена об’єднанню Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 22 січня 1919 року. Це була 71—ша річниця.
Знайти український прапор тоді було важко, пригадує фотограф. "Вперше тоді пішли синьо-жовті стяги і вперше тоді ми виїхали на рівненську трасу і машини з прапорами. Це коли ще прапора не було, коли це було заборонено. Це було неймовірне явище", – розповів чоловік.
У 1990 році Віктор Чухрай працював у художньому комбінаті. Тоді каже чоловік: отримував попередження від керівництва і заклики не ходити на акцію.
Що відомо
- Щорічно 22 січня в Україні відзначається День Соборності. Цього дня більш ніж 100 років тому було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Традиційно у цей день в Україні створюється "живий ланцюг", який символізує єдність та волю українського народу до свободи став. Перша така акція була організована патріотичними силами 21 січня 1990 року з нагоди 71-ї річниці проголошення Акту злуки.