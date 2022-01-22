У Кременчуці під час пожежі у багатоповерхівці загинули троє людей

Тіла трьох людей виявили рятувальники на місці пожежі у дев'ятиповерхівці на вулиці Чумацький Шлях, що у Кременчуці. Про це розповіла Суспільному речниця надзвичайників області Світлана Рибалко.

За словами речниці, загорання у багатоквартирному будинку сталося 21 січня. Виклик рятувальники отримали о 19:50. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі.

ДСНС Полтавщини Людей рятували за допомогою автодрабини

Рятувальники евакуювали з підїзду 30 людей, розповіла Рибалко. Також за допомогою автодрабини врятували чотирьох людей, з яких двоє дітей. Надзвичайники в квартирі, де виникло займання, знайшли тіло 67- річної жінки, яка там проживала. Також на дев'ятому поверсі в квартирі виявили тіла 52-річного чоловіка та 45-річної жінки. Їх направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

Чому виникла пожежа, поки встановлюють. Попередньо спричинити займання міг електричний обігрівальний пристрій, каже Світлана Рибалко.

Загалом від початку року на Полтавщині сталося 117 загорань.

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