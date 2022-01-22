Північно-західний апеляційний господарський суд скасував реєстрацію права власності на три будиночки для відпочинку у Рівному. Про це 21 січня повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

У апеляційному суді прокурори довели, що встановлення трьох будиночків відпочинку у Рівному – незаконне, повідомила речниця прокуратури Оксана Жужельська.

"Північно-західний апеляційний господарський суд задоволив апеляційну скаргу обласної прокуратури й скасував ряд рішень реєстратора про держреєстрацію права власності на три будиночки для відпочинку, що незаконно зведені на землях запасу міської ради по вул. Крейдяній", – коментує вона.

За її словами, у суді прокурор довів, що держреєстратор зареєстрував право власності на незаконно збудовані будинки, порушивши порядок й належно не перевірив правовстановлюючі документи. Через це земельна ділянка могла вибути з власності міста, уточнила Оксана Жужельська.

Господарський суд області відмовив у позові прокуратури, але прокурори оскаржили це рішення в апеляції, й довели, що дії держреєстратора – неправомірні.

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