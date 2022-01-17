Поліція Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що повстанці-хусити із сусіднього Ємену здійснили атаку за допомогою дронів, спричинивши вибух на трьох нафтових танкерах і пожежу в аеропорту столиці Абу-Дабі. Загинули щонайменше троє людей, ще шестеро — поранені.

Про це повідомляє Associated Press.

В аеропорті загоряння зафіксували в недобудованому терміналі. Пожежу поліція охарактеризувала як незначну, вона призвела лише до незначного затримування рейсів. Про постраждалих чи загиблих там не повідомлялося.

Натомість унаслідок атаки безпілотників на національну нафтовидобувну компанію ADNOC стався вибух, зазнали пошкодження і зайнялися три нафтові танкери. Загинули троє людей — двоє громадян Індії та один — Пакистану, а ще шість людей зазнали поранень.

За словами поліції ОАЕ, в обох районах займання зафіксували невеликі об’єкти, які, ймовірно, були скинуті дронами. Своєю чергою хусити з Ємену тоді ж заявили про успішну атаку на Об’єднані Арабські Емірати, але не навели подробиць.

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Що відомо

Ємен — одна з найбідніших країн світу. Через тривалі збройні конфлікти в країні більшість населення залежить від гуманітарної допомоги, практично не функціонує система охорони здоров'я. ООН розцінює ситуацію в державі як найбільшу нинішню гуманітарну катастрофу світу.

З 2014 року в Ємені триває громадянська війна. Усі північні регіони та столицю країни утримують під контролем повстанці-хусити. Активну участь у конфлікті на боці уряду бере Саудівська Аравія, в той час як повстанців підтримує Іран. За останніми даними, в Ємені з початку війни загинули понад 130 тисяч цивільних і військових.

З 2015 року ОАЕ долучилася до коаліції на чолі із Саудівською Аравією, яка бере участь у громадянській війні в Ємені проти хуситів (ті захопили столицю країни Сану і повалили міжнародно визнаний уряд). Хусити і раніше здійснювали напади на країни саудівської коаліції, але їхніми жертвами ставали передусім військові.

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