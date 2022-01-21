Помер творець мультсеріалу "Життя з Луї" Луї Андерсон

У США в Лас-Вегасі після боротьби з раком зранку 21 січня помер триразовий володар премії “Еммі”, комік і ведучий ігрових шоу Луї Андерсон. Про це Deadline повідомив його агент, передає Reuters. Андерсону було 68 років.

Зірка комедійного серіалу "Баскетс" на початку тижня був госпіталізований для лікування дифузної великоклітинної лімфоми, повідомив розважальному виданню Гленн Шварц.

Андерсон був номінований на три премії “Еммі” за видатну чоловічу роль другого плану в комедійному серіалі. Він здобув одну в 2016 році за роль Крістін Баскетс у серіалі телеканалу FX.

Ще дві премії “Еммі” йому приніс мультсеріал “Життя з Луї”, який кілька років транслювався на Fox Kids наприкінці 90-тих. Серіал базувався на спогадах про дитинство Андерсона з численними братами і сестрами, доброзичливою матір'ю й грубуватим батьком. Він також зобразив у ньому свої дитячі проблеми з вагою, як його дражнили і як він вирішив стати коміком.

Андерсон знявся в популярному фільмі Едді Мерфі 1988 року “Приїзд до Америки”. Він також був ведучим “Сімейної ворожнечі” з 1999 по 2002 рік.

Написав кілька книг, зокрема “До побачення, Джамбо... Привіт, жорстокий світе” — книжку для людей, які борються з проблемами самооцінки.

Що відомо

У ніч проти 10 січня у готелі Ritz-Carlton у місті Орландо (штат Флорида, США) знайшли мертвим 65-річного коміка Роберта Сагета. Він став відомим за роллю в ситкомі "Повен дім" та голосом оповідача в серіалі "Як я зустрів вашу маму".

Артист Сідні Пуатьє, перший темношкірий лауреат премії Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий актор", помер у віці 94 років.

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