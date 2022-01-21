Адель скасувала концерт у Лас-Вегасі через коронавірус у половини команди

Співачка Адель оголосила про скасування концертів у Лас-Вегасі за добу до запланованого початку через те, що половина її команди захворіла на коронавірус.

Про те, що шоу неготове, артистка повідомила в Instagram.

"Мені дуже шкода, але моє шоу не готове. Половина моєї команди захворіла коронавірусом, і ми просто не змогли закінчити підготовку", — сказала Адель.

Вона також зазначила, що на плани також вплинули затримки з постачанням обладнання та інших необхідних для шоу речей.

У Лас-Вегасі було заплановано 24 концерти, перший мав відбутися 21 січня. У рамках програми "Вихідні з Адель" передбачалось, що співачка даватиме по два концерти кожні вихідні аж квітня.

Квитки на цей концерт коштували від 85 до 685 доларів. Окрім того, це мав бути перший живий концерт співачки за п'ять років.

Що відомо

Продажі вінілових платівок у Великій Британії зросли завдяки попиту на нові альбоми ABBA, Адель і Еда Ширана у 2021 році.

У жовтні 2021 Адель випустила першу за шість років пісню "Easy On Me" та кліп на неї.

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