Історії пам'ятників Тарасу Шевченку у Сватівській громаді

У Сватівській громаді на Луганщині у селі Свистунівка монумент Кобзарю з'явився на цього місці понад 30 років тому. Про це Суспільному розповіла, вчителька місцевого ліцею Зоя Малишко.

Пам`ятник Шевченку у Свистунівці, фото: Суспільне Донбас Пам`ятник Шевченку у Свистунівці, фото: Суспільне Донбас

Роботу луганського скульптора Іллі Овчаренка встановити за рік до проголошення Незалежності України. За словами Зої Малишко – він став першим монументом Шевченку, який з'явився на Луганщині у сільській місцевості. Цьогоріч пам'ятник знову планується реставрувати.

Погруддя Шевченка, фото: Суспільне Донбас Погруддя Шевченка, фото: Суспільне Донбас

Це погруддя на замовлення волонтерів проєкту "Будуємо Україну разом" з Івано-Франківщини виготовив прикарпатський скульптор Ігор Семак. Подарували його волонтеру і переселенцю із Луганська Олегу Якубову. Встановили бюст шість років тому на перетині вулиці й площі Шевченка у Сватовому. Він став першим пам'ятником Кобзарю у районному центрі.

"Ми дуже здружилися, допомагали один одному й у мене буле така мрія – що у Сватовому, у такому місті не було пам'ятника Шевченку і дуже хотілося, щоб він тут був і вони знали про це. І десь через рік після нашого знайомства вони знайшли там спонсорів, меценатів там на Івано – Франківщині й скульптора і вони зробили мені такий подарунок", – розповів волонтер Олег Якубов.

Підніжжя триметрового пам'ятника нині прикрашають рядки поезії Шевченка, а навколо містяни висадили молоді дерева дубу тож за кілька років на цьому місці буде дубовий гай.

Читайте також: У Сєвєродонецьку до Дня Соборності містяни долучитися до ланцюга єдності