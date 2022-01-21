Історії пам'ятників Тарасу Шевченку у Сватівській громаді

У Сватівській громаді на Луганщині у селі Свистунівка монумент Кобзарю з'явився на цього місці понад 30 років тому. Про це Суспільному розповіла, вчителька місцевого ліцею Зоя Малишко.
Роботу луганського скульптора Іллі Овчаренка встановити за рік до проголошення Незалежності України. За словами Зої Малишко – він став першим монументом Шевченку, який з'явився на Луганщині у сільській місцевості. Цьогоріч пам'ятник знову планується реставрувати.
Це погруддя на замовлення волонтерів проєкту "Будуємо Україну разом" з Івано-Франківщини виготовив прикарпатський скульптор Ігор Семак. Подарували його волонтеру і переселенцю із Луганська Олегу Якубову. Встановили бюст шість років тому на перетині вулиці й площі Шевченка у Сватовому. Він став першим пам'ятником Кобзарю у районному центрі.
"Ми дуже здружилися, допомагали один одному й у мене буле така мрія – що у Сватовому, у такому місті не було пам'ятника Шевченку і дуже хотілося, щоб він тут був і вони знали про це. І десь через рік після нашого знайомства вони знайшли там спонсорів, меценатів там на Івано – Франківщині й скульптора і вони зробили мені такий подарунок", – розповів волонтер Олег Якубов.
Підніжжя триметрового пам'ятника нині прикрашають рядки поезії Шевченка, а навколо містяни висадили молоді дерева дубу тож за кілька років на цьому місці буде дубовий гай.
Читайте також: У Сєвєродонецьку до Дня Соборності містяни долучитися до ланцюга єдності