В Івано-Франківську відбулися урочистості напередодні Дня Соборності України

В Івано-Франківську розпочали святкування Дня Соборності України, який відзначають 22 січня. Напередодні свята в обласній філармонії імені Іри Маланюк розгорнули виставку експонатів, документів та книг Західноукраїнської Народної Республіки. Також відбувся святковий концерт, повідомляє кореспондентка Суспільного.
У фоє обласної філармонії представили 30 експонатів: зброю, фотографії, документи часів ЗУНР, каже заступниця директора обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Оксана Романів.
"Треба показати цю спадковість нашої боротьби, починаючи з часів Української національної революції, через документи Західноукраїнської Народної Республіки, які ми представили, через фотографії, окремі газети, документи, вісники. Так само — через документи часів УНР, особливо — друковані видання, в яких дуже добре якраз відстежуються події того часу", — розповіла Оксана Романів.
Для відвідувачів облаштували й вітрину, де експонуються 60 книг з фонду обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, каже директорка закладу Людмила Бабій.
"Тут представлені видання як українських істориків, вчених, дослідників, так і наших земляків — прикарпатських науковців", — каже Людмила Бабій.
Відвідувач заходу, франківець Василь Бабій каже, що День Соборності України відзначає змалку.
"Я сьогодні тут — як людина, яка пам’ятає свою історію, пише історію, любить її та розуміє значення дати, яку ми завтра відзначатимемо. Левко Бачинський оголошував Злуку у 1919 році, а мене виховували в родині племінника Левка Бачинського — Теодора Бачинського. Я це з дитинства вже знав", — розповів Василь Бабій.
Начальник управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Володимир Федорак розповів, що цього року урочистості провели у менших масштабах через ситуацію із захворюваністю на COVID-19. Проте не святкувати цей день, каже Федорак, не могли.
"Серед запрошених є ветерани російсько-української війни. Це теж посилює ефект важливості таких дат. Не можна забувати про свою історію. Потрібно брати досвід, уроки, навіть найтрагічніші, для того, щоб зі знанням і вмінням будувати краще майбуття", — говорить Володимир Федорак.
Завершився захід урочистим концертом молодіжних колективів.
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