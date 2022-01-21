21 січня у Новій Каховці учні та студенти до Дня Соборності України створили "Молодіжний ланцюг єдності".

Про це йдеться на сторінці відділу сім’ї, молоді, фізкультури та спорту Новокаховської міської ради у Facebook.

Фото: відділ сім'ї, молоді та спорту Новокаховської міської ради

Фото: відділ сім'ї, молоді та спорту Новокаховської міської ради

Живий "Ланцюг єдності" створили на проспекті Перемоги. Тут на час проведення заходу правоохоронці перекрили рух транспорту.

Фото: відділ сім'ї, молоді та спорту Новокаховської міської ради

Учасники були з прапорами та рушниками, які надав міський Палац культури.

Фото: відділ сім'ї, молоді та спорту Новокаховської міської ради

Окрім учнів та студентів у заході взяли участь викладачі та керівництво всіх навчальних закладів міста.

Що відомо:

День Собо́рності України — свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року.

Цього дня прийнято також згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

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