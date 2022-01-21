На Вінниччині зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"

На Вінниччині лабораторно підтвердили 14 випадків штаму "Омікрон". Про це нам у телефонній розмові розповів завідувач епідвідділу Вінницького обласного Центру контролю та профілактики хвороб Степан Томин.

Штам "Омікрон" виявили у зразках біологічного матеріалу, що були забрані у хворих із м. Вінниці, Вінницького та колишніх Бершадського й Іллінецького районів.

За словами Томина, 30 зразків минулого тижня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я. У 14 з них і виявили штам. Захворіли, каже, люди різного віку та професій. Дехто з пацієнтів, розповідає Степан Томин, уже одужав.

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