В обласному онкодиспансері почали підготовку приміщення для встановлення нового обладнання, яке використовуватимуть під час променевої терапії. Її у закладі у середньому в рік отримують близько трьох тисяч людей. Гамма-терапевтичний апарат, якому понад 30 років, замінить лінійний прискорювач. Його вже привезли із-за кордону до Києва. Встановити його в обласному центрі зможуть після ремонту, розповів Суспільному головний лікар закладу Орест Вовк.

Радіоактивне джерело із гамма-терапевтичного апарата обласного окнодиспансеру використовували під час променевої терапії для людей, які мають онкозахворювання.

"Ми вивозимо із Полтави Кобальт 60 , який розташований у цьому контейнері уже розряджений. І зараз буде відбуватися вантаження граційної головки, склад якої збіднений", – каже начальник лабораторії іонізуючих випромінювань Сергій Петрусь.

фото: Суспільне Полтава Приміщення, де мають встановити нове обладнання

Складники апарата, який у медзакладі працював понад 30 років, 21 січня демонтують. Радіоактивні компоненти відвезуть до сховища радіоактивних відходів, що на Київщині.

"60 % усіх наших пацієнтів проходять через променеву терапію, і, звісно, що якість цієї терапії впливає як на довжину життя пацієнта із онкологічним діагнозом, якість життя і таке інше.Опромінення на старих апаратах – це доки інженери намалюють так звані поля опромінення. Процедура може тягтися від п’яти і більше хвилин. Старі апарати, на жаль, мають негативну свою дію тому, що немає чітких меж і, звісно, що потрапляють у поле опромінення інші життєво важливі органи", – говорить головний лікар обласного онкодиспансеру Орест Вовк.

фото: Суспільне Полтава Старе обладнання

Замість старого апарата, встановлять новий лінійний прискорювач.

"Принципова їхня різниця, що вона (опромінення за допомогою лінійного прискорювача – ред.) повторює тільки межі самої пухлини. Ніяким чином той промінь, який направлений на пухлину, не зачіпає органи, які лежать поряд анатомічно. Енергія, яку він продукує, вона генерується у ньому самому, вона не виходить за стіни", – додає Орест Вовк.

Приміщення для нового обладнання нині готують до капітального ремонту. Його почати мають за три тижні. Поки ж променеву терапію пацієнти отримують на двох інших апаратах онкодиспансеру.

За словами Ореста Вовка, ремонтні та підготовчі роботи для встановлення лінійного прискорювача у приміщенні онкодиспансеру мають завершити до кінця березня. А встановити прилад планують до літа. Придбали його за майже 60 мільйонів гривень. 20 мільйонів із них спрямували із держбюджету, решту – із обласного. На ремонт же дали 23 мільйони гривень. Це гроші із бюджету регіону.