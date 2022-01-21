Фотографію сумського інженера визнали найкращою серед серед 700 світлин, надісланих із Сумщини на конкурс «Вікі любить пам’ятки». На фото зображена Воскресенська церква, що у Сумах.

Фото інженер Андрій Мозговий зробив з даху Сумської адмінбудівлі. Саме його журі Вікіпедії обрало як найкраще із Сумської області. На конкурс Андрій Мозговий передавав багато світлин, декілька десятків різних пам’яток архітектури, як міста Суми, так і Сумської області. Був в подорожах у Путивлі та в Глухові, розповів Суспільному чоловік. «Мета цього конкурсу мені близька, тому що я люблю історію нашого міста, цікавлюсь пам’ятками архітектури, багато їх фотографую», - розказав інженер.

Андрій Мозговий за фахом інженер, фотографія – це його хобі. Любить подорожувати, цікавиться історією Сум і області, учасник фототовариства «Друзі Дагера». Фотографією займається з дитинства. У фотоконкурсі «Вікі любить пам’ятки» брав участь вдруге і цього разу переміг. Це фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, він проводиться в 50 країнах світу, його мета – зібрати фотографії всіх пам’яток культури світу у Вікісховищі. Цьогоріч від Сумщини 30 учаників подали близько 700 світлин, – розповіла представниця оргкомітету конкурсу Наталія Тимків.

«Світлина для нашого конкурсу – це робота, яка повинна бути не тільки гарна з фотографічної точки зору, не вау-ефект або щоб усе було зроблено за законами фотомистецтва. Нам потрібно, щоб ця фотографія могла ілюструвати пам’ятку з енциклопедичної точки зору. А також важливо, коли пам’ятка представлена в середовищі, коли можна подивитися, як вона виглядає відносно інших об’єктів, або якісь елементи чи інтер’єри. Фотографія Андрія Мозгового сподобалася журі тим, що вона дає можливість показати, як виглядає Собор відносно інших об’єктів і гарно ілюструє пам’ятку», – розказала Наталія Тимків.

За словами представниці оргкомітету конкурсу, у Вікіпедії в списках Сумської області вже є понад 2000 об’єктів, 62% з них були сфотографовані і завантажені саме під час проведення конкурсів. 10 кращих фото Україні вже передані на суд міжнародного журі, але імена авторів оголосять перед церемонією нагородження у лютому.

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