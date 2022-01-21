З 25 січня Верховна рада продовжить роботу в режимі пленарних засідань. Згідно порядку денного, оприлюденого на сайті парламенту, протягом тижня народні депутати планують розглянути понад 100 законопроєктів.
Зокрема, йдеться про такі документи:
- №3415 — щодо протидії поправочному спаму;
- №4278, 4279 — про підвищення ліміту оподаткування замовлення із зарубіжних інтернет-магазинів зі 100 до 150 євро;
- №5583 — про внесення змін до закону про статус ветеранів війни, щодо вдосконалення системи соціального захисту;
- №5864 — щодо запровадження Дня Української Державності, який відзначатимуть 28 липня;
- пакет президентських законопроектів щодо запровадження економічного паспорта №№6394, 6395, 6396, 6397;
- №6302 — щодо підготовки та ведення національного спротиву;
- №6287 — щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження.
Від початку року народні депутати ще не проводили пленарних засідань. До цього вони працювали із виборцями, а також у комісіях, комітетах і фракціях.
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