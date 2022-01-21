За даними Держенергоефективності, у 2021 році майже 15 тисяч українських родин встановили сонячні установки. Це удвічі більше, ніж у 2020 році. Загалом на кінець 2021 року в Україні нараховується близько 45 тисяч домогосподарств, які використовують сонячні панелі та заощаджують на рахунках за електроенергію. Загальна потужність таких СЕС перевищила 1,2 ГВт.

Директор Асоціації сонячної енергетики Артем Семенишин в ефірі Українського радіо розповів, чому зростає попит на сонячні станції та наскільки це вигідно для домогосподарств.

Загальна потужність СЕС перевищила 1,2 ГВт: про що це свідчить?

Це насамперед означає, що сегмент розвивається. Сонячна енергетика стає більш популярною. Якщо у 2017 році домашніми господарствами в енергомережу всього було додано 34 МВт, то за 2021 рік ― понад 400 МВт.

Лідерами є Дніпропетровська та Закарпатська області. Половина від усіх нових станцій у 2021 році була побудована саме в цих областях. Щодо Дніпропетровської області, то це досить велика за територією південна область, яка має значну кількість промислових споживачів електричної енергії, тому зелена енергія і потрібна в цій області. Мабуть, певною мірою важлива також й політика місцевого обленерго, наскільки воно заохочує розвиток домашньої зеленої енергії.

Чому це вигідно?

Є різниця між тим, що домашнє господарство споживає і тим, що надмірно виробляється. Тому для обленерго це теж певною мірою вигідно, адже минається проблема втрат в мережах розподілу, а там досить великі цифри. Коли електрична енергія виробляється атомною електростанцією, поки ця електрична енергія дійде до кінцевого споживача, відбуваються значні втрати в мережах. У мережі розподілу, тобто в мережах обленерго, в нас в Україні одні з найбільших втрат на європейському континенті. Тому коли електрична енергія тут же виробляється і споживається, вона не зазнає взагалі ніяких втрат. Як наслідок, ця енергія йде до наших господарств з найбільшим коефіцієнтом споживання.

Чому власники будинків встановлюють сонячні панелі

По-перше, це економія електричної енергії. Зараз на кожній кухні з'явилося безліч прикладів, які споживають велику кількість енергії. Так само і в усьому будинку. Тому споживання електричної енергії зростає в Україні, і кожному домогосподарству потрібне надійне та сучасне джерело енергії. Інколи трапляються пориви в мережах, і якщо власник завчасно встановив акумулюючу домашню батарейку, то будинок може добу і більше функціонувати за рахунок накопиченої сонячної енергії. Тому важливими насамперед є енергонезалежність та надійність, адже у вас завжди буде струм. Крім того, на прийняття рішення щодо встановлення сонячної установки впливає економічний фактор, який дозволяє продавати надлишки електричної енергії у мережу. Є система підтримки, яку держава надала у вигляді зеленого тарифу для того, щоб розвивати цю розподілену зелену генерацію. Коли домогосподарства продають надлишки енергії в мережу, ці кошти частково допомагають повернути вартість вкладених коштів на початковій стадії інвестиції для будівництва станції.

На що варто звертати увагу при установці системи?

З технічної точки зору це не складний процес, але я б рекомендував звернутися до професіоналів, до тих компаній, які є лідерами на ринку, побудували багато станцій і дають гарантію на виконані роботи. Якщо не зовсім правильно виконані електротехнічні роботи, то є ризик ураження струмом або ризик того, що станція буде некоректно працювати. Якщо людина самостійно кріпила панелі на даху, то теж є певні ризики. Тому для цього мають бути залучені спеціалісти, які мають допуск до робіт на даху.

Скільки коштують сонячні панелі?

За 5 років вартість суттєво скоротилася ― приблизно у 5 разів через те, що технології подешевшали. Максимально допустима потужність домашньої сонячної станції згідно з законодавством складає 30 кВт. Але для того, щоб забезпечити потреби власного домогосподарства буде достатньо 15 кВт. Така станція буде коштувати понад 10 тисяч доларів, і я би не рекомендував економити на обладнанні, а обирати найякісніших виробників. Окупність сонячних панелей залежить від того, наскільки ви будете користуватися цією електроенергією. Якщо ви будете використовувати всю електричну енергію, то окупність буде дорівнювати ціні електричної енергії, яку ви купуєте з мережі. Якщо ви частину будете продавати, то в цьому випадку це може бути на рівні 5 років, і це досить прийнятна окупність.

Що відомо

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3658, який покликаний знизити й реструктуризувати "зелений" тариф.

15 липня 2021 року в Міненергетики заявили, що "зелений тариф" коштує українським споживачам 1 млрд на місяць.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн

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