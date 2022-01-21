На Полтавщині зменшилася кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Нині за тиждень виявляють від 4,5 до 6 тисяч людей із ГРВІ. У грудні ж таких було 7,5 тисяч, розповів Суспільному епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

63-річна полтавка Валентина Опришко захворіла на ГРВІ й прийшла до свого сімейного лікаря.

"Я трішки занедужала, першіння у горлі, нежить, поки болю не було ніякого, але морозило. А сьогодні записалася до сімейного лікаря, прийшла, зараз буду здавати тест (на коронавірус – ред.)", – говорить полтавка Валентина Опришко.

фото: Суспільне Полтава Центр сімейної медицини у Полтаві

Із симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій до полтавського центру первинної медико-санітарної допомоги №1 за день звертається близько 30 людей, говорить Лариса Василевська.

"У такий період осінньо-зимовий, ранньою весною завжди активуються різноманітні віруси, тому і збільшується захворюваність. Похолодання, імунітет у людей знижується, тому люди хворіють", – каже сімейна лікарка Лариса Василевська.

"На 31 грудня 2021-го року у нас по закладу спостерігалося і лікувалося близько 350 чоловік, які страждали на ГРВІ, то на сьогодні ця цифра виросла на 100 осіб, і складає близько 450 чоловік", – розповідає директор центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 Полтави Віталій Павленко.

фото: Суспільне Полтава Черга на прийом до лікаря

Загалом же на Полтавщині кількість захворювань на ГРВІ зменшується. У грудні таких було 7,5 тисяч на тиждень, а з початку року стабілізувалася, говорить Андрій Байбарза.

"Стабілізувалася приблизно на одному рівні, таким чином, що у нас спостерігалося від 6 до 4,5 тисяч (людей, які захворіли на ГРВІ – ред.) щотижня, от за другий тиждень, який у нас був з 10 по 16 січня, у нас було зареєстровано 4 228, тобто 4 200 захворілих на гострі респіраторні інфекції", – повідомляє епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

За словами Андрія Байбарзи, із них до стаціонарів потрапляють приблизно 6%.