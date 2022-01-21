У Запорізькій міськраді вважають, що створювати робочу групу щодо відновлення скверу Яланського наразі передчасно, оскільки триває судовий розгляд щодо права розпоряджатися територією парку.

Про це ідеться у відповіді виконавчого комітету міськради на запит Суспільного.

Як раніше повідомляло Суспільне, 1 грудня 2021 року Запорізький апеляційний суд виніс рішення повернути парк громаді. Електронна петиція щодо створення на місці скверу Яланського і скверу біля Запорізького цирку парку Громади зібрала необхідні 750 голосів за 15 днів.

Проте, уже 12 січня 2022 року Запорізька міськрада подала до Верховного суду касаційну скаргу щодо апеляції.

"Питання подальших дій (планів) стосовно земельних ділянок, розташованих на перехрещенні вулиці Незалежної України та вулиці Лермонтова, наданих в оренду ТОВ "Ленд Дівелопмен" для розташування багатофункціонального торгово-розважального комплексу, буде розглянуто після остаточного вирішення спірного питання у судових інстанціях (в т. ч. у Верховному суді)", — йдеться у повідомленні.

У виконкомі також зазначили, що електронна петиція із закликом створити сучасний європейський парк на місці знищеного скверу Яланського перебуває на розгляді.

Що відомо

Землю скверу у довгострокову оренду взяло товариство "Ленд Дівелопмент", яким керує бізнесмен Володимир Кальцев. О 2018 році він оголосив, що планує звести тут торгово-розважальний центр із парком. 7 серпня того ж року у парку Яланського були спиляні майже всі багаторічні дерева, після чого у парку відбувались численні акції протесту проти будівництва.

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