На Херсонщині чоловіки наловили червонокнижних видів риби на 4,5 млн гривень

В Каркінітській затоці біля острова Джарилгач на Херсонщині чоловіки наловили понад 400 кг червонокнижних видів риби на 4,5 млн гривень. Їх оштрафують.

Про це йдеться на сторінці Чорноморського рибоохоронного патруля у Facebook.

Чоловіків із рибою виявили прикордонники разом з інспекторами рибоохоронного патруля. В човнах вони знайшли: 99 кг осетра, 9 кг севрюги, 315 кг білуги, одну камбалу глоса та одного чорноморського калкана.

Фото: Чорноморський рибоохоронний патруль

За грубе порушення правил рибальства на чоловіків склали адмінпротоколи. Рибу вилучили до рішення суду.

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