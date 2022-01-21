У Ніжині закриють дві школи

У Ніжині закривають школи №4 та №12. Таке рішення прийняли депутати на сесії міськради. За закриття 12 школи проголосували 32 депутати, а за №4 – 30. Згідно з рішенням, обидві школи продовжать працювати до кінця цього навчального року, а згодом учнів переведуть до інших шкіл.

Зокрема, управління освіти пропонує дітям початкової школи перейти повним класом разом з вчителем до будь-якого іншого закладу.

Як йдеться в проєкті рішення, необхідність закриття шкіл обумовлена дефіцитом освітньої субвенції – на місто не вистачає понад 84 мільйони гривень. По 12 школі на оплату праці педагогів не вистачає 1,7 мільйона гривень, а по четвертій – понад 2 мільйони.

"ЗОШ № 4, 12, які розташовані у центрі, роками не вкладаються у розмір прорахованої для них освітньої субвенції", – йдеться у проекті рішення.

Ще одна причина закриття шкіл – низька наповнюваність класів і висока вартість навчання одного учня.

"Станом на грудень 2021 року вартість утримання одного учня по Ніжинській ТГ склала 25,7 тис.грн., по ЗОШ №4 – 47,7 тис. грн., а по ЗОШ № 12 – 43,1 тис. грн".

Зі слів в.о. директора школи №4 Олени Пулінець, батьки дітей, що навчаються у цій школі, чекають, доки відповідне рішення з’явиться на сайті міської ради, і готуються іти в суд.

"Я не розумію, що відбувається. Якісь маніпуляції з цифрами. У нас немає доступу до інформації, нема цифр на утримання школи, кошторису, порівняльного аналізу з іншими школами – нічого", – говорить Пулінець.

Юлія Гусєва – мама дитини, яка ходить до інклюзивного класу школи №12. За її словами, школи, розташовані в 15-20 хвилинах пішки, переповнені. А от школа №14, куди пропонують перейти її дитині, в 35-40 хвилинах від дому. За її словами, дитина втомлюватиметься від такої дороги і їй буде не до навчання.

"Треба підвіз до школи. Очільниця освіти нашої пообіцяла організувати цей підвіз. Начеб-то, сільський автобус буде виходити на другий рейс, щоб забирати дітей, кого требі підвозити. Але, вона багато чого обіцяє…".

У те, що вирішити це питання можна в суді, Юлія не вірить: "ми вже видохлися в цій боротьбі".

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