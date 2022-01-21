Закарпатка Аліна Паш здобула перемогу у міжнародній премії для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022. Про це повідомили на сайті Music Moves Europe Awards.
Переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали п'ять виконавців:
- Alina Pash (Україна);
- Denise Chaila (Ірландія),
- ДEVA (Угорщина),
- Mezerg (Франція),
- Blanks (Нідерланди).
Нагороду Grand Jury присудили Meskerem Mees (Бельгія), а нагороду Public Choice за результатами голосування публіки отримала Ladaniva (Вірменія).
Фото: Music Moves Europe Awards 2022
Церемонія нагородження відбулася ввечері 20 січня під час фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені, Нідерланди.
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Минулого року лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала українська виконавиця Аlyona Аlyona.
Що відомо:
- Music Moves Europe Awards — це нова премія Європейського Союзу за популярну та сучасну музику. Нагородами відзначають молодих артистів, які представляють європейське звучання сьогодні і завтра.
- Щороку вісім видатних артистів отримають нагороду Music Moves Europe Award як визнання їхнього міжнародного успіху, а також будуть нагороджені виступом на ESNS (Eurosonic Noorderslag) і фінансовою підтримкою для гастролей та просування.Один із шістнадцяти номінантів отримує нагороду Public Choice Award.
- Міжнародне журі нагороджує 5 виконавців грошовою премією у розмірі 10 000 євро. Переможець Grand Jury отримає 10 000 євро та зелений гастрольний ваучер вартістю 5 000 євро.
- Нагороду Public Choice Award (вартістю 5000 євро) отримає номінант, який набере найбільшу кількість голосів у кампанії онлайн-голосування на mmeawards.eu. Кожному номінанту також пропонується можливість відвідати День тренінгу з бізнес-освіти в ESNS, щоб удосконалити свої навички інтернаціоналізації своєї кар’єри.