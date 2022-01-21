Закарпатка Аліна Паш здобула перемогу у міжнародній премії для молодих артистів Music Moves Europe Awards 2022. Про це повідомили на сайті Music Moves Europe Awards.

Переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали п'ять виконавців:

Alina Pash (Україна);

Denise Chaila (Ірландія),

ДEVA (Угорщина),

Mezerg (Франція),

Blanks (Нідерланди).

Нагороду Grand Jury присудили Meskerem Mees (Бельгія), а нагороду Public Choice за результатами голосування публіки отримала Ladaniva (Вірменія).

Фото: Music Moves Europe Awards 2022

Церемонія нагородження відбулася ввечері 20 січня під час фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені, Нідерланди.

Минулого року лауреаткою премії Music Moves Europe Talent Awards 2021 стала українська виконавиця Аlyona Аlyona.

Що відомо:

Music Moves Europe Awards — це нова премія Європейського Союзу за популярну та сучасну музику. Нагородами відзначають молодих артистів, які представляють європейське звучання сьогодні і завтра.

Щороку вісім видатних артистів отримають нагороду Music Moves Europe Award як визнання їхнього міжнародного успіху, а також будуть нагороджені виступом на ESNS (Eurosonic Noorderslag) і фінансовою підтримкою для гастролей та просування.Один із шістнадцяти номінантів отримує нагороду Public Choice Award.

Міжнародне журі нагороджує 5 виконавців грошовою премією у розмірі 10 000 євро. Переможець Grand Jury отримає 10 000 євро та зелений гастрольний ваучер вартістю 5 000 євро.

Нагороду Public Choice Award (вартістю 5000 євро) отримає номінант, який набере найбільшу кількість голосів у кампанії онлайн-голосування на mmeawards.eu. Кожному номінанту також пропонується можливість відвідати День тренінгу з бізнес-освіти в ESNS, щоб удосконалити свої навички інтернаціоналізації своєї кар’єри.

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