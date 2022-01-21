За добу на Одещині COVID-19 підтвердили у 1 036 людей, шість померли

За минулу добу 17 січня в Одеській області COVID-19 діагностували 1 036 людям. 41 хворий одужав, шість – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили в Івано-Франківській області (2 427), далі йде Львівська область (1 989). На третьому місці за кількістю місто Київ (1 552).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 247 265 громадян,
- одужали 231 565 людей,
- померли 5 676 хворих,
- наразі хворіють 10 024 мешканці області.
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