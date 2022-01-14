За тиждень на Одещині зафіксували 294 порушення карантину

За минулий тиждень в Одеському регіоні правоохоронці зафіксували 294 порушення правил карантину. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Загалом поліцейські разом з санітарними лікарями, працівниками Держпродспоживслужби та муніципальної охорони перевірили 1 240 об’єктів.

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

На мешканців області, які перебували у громадських місцях без маски, склали 269 адміністративних постанов за ч.2 ст.44-3 КУпАП та 25 протоколів за тією ж статтею.

Найбільше порушень щодо відсутності засобів індивідуального захисту зафіксували у громадських місцях, транспорті, закладах харчування. Також у деяких людей були відсутні довідки про вакцинацію.

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