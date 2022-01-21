У Пакистані стався теракт: щонайменше двоє загинули, 26 дістали поранення

У торговому районі міста Лахор, що сході Пакистану, стався вибух через закладену у мотоцикл бомбу. Внаслідок вибуху на оживленому ринку країни загинуло щонайменше двоє людей, ще 23 отримали поранення — з них 4 у критичному стані доставлені до найближчих лікарень, передає Aljazeera.

"Бомбу було закладено у мотоциклі, припаркованому поблизу пункту обміну валют. Вибух зруйнував кілька машин, пошкодив сусідні магазини та вибив вікна у будівлях навколо” — ідеться у матеріалі.

Адміністрація лікарні Лахора, де надавали допомогу пораненим, підтвердили кількість загиблих і заявили, що щонайменше 26 людей було отримали ушкодження внаслідок вибуху.

За словами медиків, кількість загиблих може зрости, оскільки четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

"За первинними даними відомо, що причиною вибуху став закладений вибуховий пристрій", — заявив журналістам на місці високопоставлений співробітник поліції Абід Хан.

Хан сказав, що розслідування триває, аби визначити природу вибуху та походження використаної вибухової речовини.

Жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за атаку, яка сталася у торговому центрі другого за величиною міста Пакистану у четвер.

Протягом останніх тижнів в Пакистані відбулася серія невеликих атак на поліцейських, співробітників сил безпеки та цивільних осіб після зриву переговорів між урядом та збройним угрупованням "Техрік-і-Талібан Пакистан" (також відомий як "Пакистанські таліби").

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