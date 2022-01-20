Протягом 2021 року до України приїхали понад чотири мільйони іноземців — на 26% більше, ніж у 2020.

"Серед мандрівників найбільше витрачали громадяни Об’єднаних Арабських Еміратів — в середньому $2 220 за період перебування. Громадяни Саудівської Аравії та Оману витрачали дещо менше — $1 500, канадійці — $1 250, а мандрівники із США — $1 125", — повідомили у пресцентрі Державного агентства розвитку туризму.

В середньому іноземці протягом 7-9 днів перебування мали витрати на суму $ 929.

У відомстві також зазначили, що основною метою подорожі 29% іноземців у 2021 році були відпустка, дозвілля та відпочинок. Ще 25,9% відповіли, що прибули до України в ділову поїздку, 22,4% опитаних відвідували рідних та друзів, 11,7% іноземців приїжджали на лікування.

"Рівень лояльності іноземців, які завітали до України минулого року, досить високий – 60%. Також згідно з даними ДАРТ більшість іноземців — 36,5% — подорожували Україною родинами. Трохи менше — 35,4% наодинці. А 21,8% мандрівників відвідали нашу країну разом з друзями. З колегами до нас завітали 5,1% іноземців, а у складі туристичних груп — 1,2%", — розповіли у ДАРТ.

Що відомо

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, бо вони шкодять економіці та не допомагають стримувати поширення штаму "Омікрону".

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