"Щасливий рік". У Сумах відкрили фотовиставку “Друзів Дагера”

В обласній науковій бібліотеці відкрили виставку, присвячену річниці створення сумського фототовариства "Друзі Дагера". На світлинах – літопис першого року існування цього об’єднання фотохудожників.

"Чому щасливий рік? Тому що, я вважаю, що і в мене окремо, і в товариства в цілому рік був щасливий. Ми — живі, здорові, спілкуємося, хоч ми і хворіли, але трагедії немає. У нас — звичайний людський рік, але трішечки кращий, ніж буває. Ми жили, світилися, творили, намагалися відчути радість буття", — говорить очільник фотоклубу "Друзі Дагера" Сергій Гуцан.

18 людей різних професій та різного віку об’єдналися для спільної творчості. Так з’явилося фототовариство "Друзі Дагера". Ініціатором його створення був сумський фотограф та краєзнавець Сергій Гуцан.

"Дагер – це винахідник фотографії, це величина. Ігровий момент, щоб трішки незвично було – і прижилось", — сказав Гуцан.

На представлених фотографіях – цікаві моменти з життя товариства та портрети "дагерівців". Вони ж — і автори всіх робіт.

"Попри всі перипетії нашого життя, ми знаходимо радість у кожному дні і намагаємося знайти щось позитивне для себе, для людей, які поруч, і для міста", — каже учасниця виставки Лариса Дорошенко.

"Це — дійсно для нас був щасливий рік, тому що було багато нового, цікавого, багато цікавих проєктів. Під час цього року ми зробили багато фотопленерів в цікавих місцях Сумщини, історичних місцях. Ми робили фотовиставки історичних будівель. Також ми робили експрес-виставки одним днем в цікавих місцях, таких, як урочище Бурлюк, Могриця", — зазначає учасник Андрій Мозговий.

"Мені подобається те, що люди знаходять не просто хобі, а друзів в цьому товаристві, і до цих друзів доєднуються ще друзі, тому такі виставки підіймають настрій", — сказала відвідувачка Надія Позняк.

"Найголовніше – це не ці роботи, що тут, а те, що тут показана команда, праця цієї команди — "Друзі Дагера". Фотограф – він як вовк, він — одинак, а якщо збираються люди до компанії, і мета є зробити якусь дуже цікаву роботу, спільну роботу фотографічну – це дуже приємно", — розповів відповідальний секретар Сумської обласної організації національної спілки фотохудожників України Ігор Ройченко.

Виставка "Щасливий рік" в обласній науковій бібліотеці триватиме до 24 лютого.

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