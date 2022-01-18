Вісім танцівниць на тлі міста - в сумській галереї відкрилась нова виставка

У Сумській міській галереї презентували виставку робіт майстринь фотографії Олени Байстрюченко та Ольги Луканіної. “Мистецтво поруч… лише на мить зупинись” – таку назву носить експозиція.

Суспільному сумські художниці розповіли: своїми роботами хотіли змусити сумчан сповільнитися і зупинитися. За словами Олени Байстрюченко, вона хотіла, аби персонажі її фоторобіт своєю присутністю зробили вулиці Сум більш казковими хоча б на мить, хоча б для когось у пам`яті.

Щодо фотомайстрині Ольги Луканін, то частіше вона обирає пейзажну зйомку. Втім, погодилася на пропозицію Олени зафіксувати в кадрі балерин. Працювати, за її словами, було легко. Дівчата, котрих фотографували, відгукувалися на усі пропозиції. Утім, інколи було складно на вулиці зробити якісь па. Зйомка відбувалася у вересні в два дні. В перший моделей фотографували на центральних вулицях міста, в другий їх знімали в студії.

За словами викладача обох фотохудожниць Валерія Бершова, роботи виконані на високому рівні. Особливо студійна зйомка. В кадрі присутня динаміка та різноманітні ракурси.

Мисткині говорять: влітку хочуть втілити подібний проект, але дещо в іншому форматі. Переглянути ж цю виставку можна буде до 30 січня. Вхід до галереї вільний з дотриманням умов карантину.

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