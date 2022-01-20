На Полтавщині заготовили понад 30 тонн лісового насіння: що із ним робитимуть

Щонайменше 7,5 мільйонів сіянців сосни та дуба планують висіяти на Полтавщині навесні. Для цього у регіоні заготували понад 30,5 тонн насіння, розповіла Суспільному речниця обласного управління лісового господарства Лілія Гнатенко. Це на три тони більше, ніж торік.

Із сосен, що у Рублівському лісництві, Сергій Бурніс збирає шишки. Із них заготовлюватимуть насіння.

"Ось такий вигляд має закрита шишка. Коли заготовлюється шишка, проводиться відбір, щоб не була пошкоджена. Якщо смола виступила, значить шишка вже пошкоджена і немає гарної якості. При певній температурі шишка розкривається, і випадає насіння. Оце вже, коли насіння немає, ось такий має вигляд шишка", – каже майстер Рублівського лісництва Сергій Бурніс.

фото: Суспільне Полтава Зберігання шишок

Збирати шишки в усіх лісництвах області почали з осені минулого року. Їх привозять сюди, де засипають до сушарки. Близько пів тижня їх висушують при температурі 50 градусів.

"Насіння висипається із шишки, вона розкривається. А потім переробляється: обезкрилюється, збирається та здається для зберігання. Це насіння в процесі пересушування. Шишка розкрилася, в результаті з неї випало насіння, і було зібране та засипане на переробку", – говорить лісничий Рублівського лісництва Павло Корсун.

Після переробки насіння фасують. Зберігають його у спеціальному приміщенні в скляних банках по п’ять кілограмів.

"Формується партія по 50 кілограмів. Надсилається на перевірку якості насіння в насіннєву станцію у Харків. Після чого роздається лісництвам для висіву у розплідники", – додає Павло Корсун.

фото: Суспільне Полтава Обладнання для провіювання насіння

На Полтавщині насіння заготовляють, зокрема, із сосни та жолудів. Цьогоріч зібрали понад 30,5 тонн. Це приблизно на три тонни більше, ніж торік, говорить Лілія Гнатенко.

"Сосну – її висівають в розсадник, щоб вони підросли. Висіваються однорічні сіянці сосни звичайної або дворічні сіянці. В залежності від росту та умов, коли потрібно їх висаджувати. Жолудів відбуваються посіви відповідно до потреб кожного підприємства. Жолуді можна садити одразу в ґрунт. Ми плануємо навесні висадити щонайменше 7,5 мільйонів сіянців", – розповідає речниця обласного управління лісового господарства Лілія Гнатенко.