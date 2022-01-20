Новий будинок знайшли, але на його придбання не вистачає майже 300 тисяч гривень. Про це Суспільному розповіла власниця одного з будинків, пошкоджених під час аварії на каналізаційному колекторі по вулиці Штурвальній у Херсоні, Алла Васильчук. Родина отримала 1 мільйон 100 тисяч гривень компенсації з міського бюджету.

Алла Васильчук показує акти перевірки їх будинку після аварії на колекторі. Компенсацію з міського бюджету, каже жінка, отримали наприкінці грудня.

"Компенсацію нам дали 30 грудня, коли чоловік підписав у нотаріуса цю заяву, що ми не маємо претензій. Акт складено 28.11, одразу після аварії, де нам виділили ці 1 мільйон сто тисяч і нашим сусідам - 1 мільйон 350 тисяч. І іншим сусідам. Що цікаво, по всім сусідам є докладні листи їх збитків, по нашому будинку – нічого немає. Тобто сума взята зі стелі", - каже власниця будинку.

Розмір компенсації, сказав під час зустрічі з жителями постраждалих будинків в.о. заступника міського голови Сергій Циганок, вираховували виходячи з вартості житла на ринку.

"Це – компенсація від міської ради вам задля того, щоб ви могли собі придбати нове житло з меблями, або вирішувати якісь свої інші соціальні потреби. Ми виходили з того, що взяли орієнтовну вартість того майна, яке знаходиться в тому районі і той ринок житла, який є, виходили з тієї суми", - розповів в.о. заступника Херсонського міського голови.

Директор агенції з нерухомості Родіон Бараксанов каже, немає чітко встановленої вартості одного квадратного метра, тим більше важко вирахувати вартість житлового будинку.

"Не зовсім правильно вимірювати одиницю квадратного метра приводити до якоїсь конкретної формули, особливо, коли це стосується приватного сектора, тому що, що таке приватний будинок? Там все індивідуально: конфігурація, місцеположення, матеріали забудови, конфігурація ділянки земельної, наявність комунікацій", - каже Родіон Бараксанов.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Алла Васильчук говорить, крім того, що у суму компенсації не врахували збитків за майно та особисті речі, занизили і квадратуру приміщення. Жінка показує документи на частину будинку, де майже на 11 квадратних метрів більше.

"За результатами моніторингу стану ринку нерухомості вони показують наше домоволодіння Резнік – 67,7 квадратних метрів, нам показують 52,6. А фактично в нас 64 квадратних метри. Якщо брати їх розрахунки 1 мільйон 100 тисяч, то квадратний метр нашого будинку оцінили у 20 тисяч 912 гривень. А де ще 11,4 квадрати, які не врахували", - розповіла власниця будинку.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Наразі родина Васильчуків мешкає в орендованій квартирі, будинок для себе підшукали, але тих грошей, які отримали з міського бюджету, не вистачає.

"Будинок підшукали, але до 1 березня ми туди не зможемо в’їхати. І нам ще потрібно знайти гроші у борг, аби доплатити, бо за ці кошти нічого не купиш. І плюс там у половині будинку потрібно робити ремонт. Рівноцінно цьому будинку не знайти", - каже Алла Васильчук.

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