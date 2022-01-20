У Рівному на базі медичної академії відкрили симуляційний центр. Від 20 січня у спеціально обладнаних кабінетах майбутні медики відпрацьовують навички на спеціальних манекенах. У закладі кажуть, що такі умови — максимально наближені до реальних. Відкрили центр у рамках україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти".

Серед іншого, студенти медакадемії відпрацьовують навички під час приймання пологів.

Фото: Суспільне Рівне

"Це направляє нас у ту ситуацію, яка буде в реальності. Ми відчуваємо, як себе поводити, що робити", – каже студентка Рівненської медакадемії Софія Матвійчук.

Фото: Суспільне Рівне

Студенти також відпрацьовують різні сценарії порятунку людини.

Фото: Суспільне Рівне Студенти медакадемії відпрацьовують сценарій порятунку людини

За одним зі сценаріїв – людина втратила свідомість під час масового заходу.

"Розігрували сценарій, ніби Новий рік, зібрався натовп, всі раді, щасливі й комусь стало погано. Ми уявили, як все виглядатиме в реальному житті. Хтось буде злодієм, який захоче обікрасти, хтось буде допомагати, а хтось впаде в паніку. Це така мішанина. І в ній ми показуємо як правильно працювати", – розповідає студент Кирило Левчук.

Фото: Суспільне Рівне Щоб викладачі могли наглядати за студентами, які виконують медичні маніпуляції, в симуляційному центрі облаштували спеціальну кімнату.

Загалом, для відпрацювання навичок надання медичної допомоги тут є 13 аудиторій.

"Це все для студентів, для звичайних людей, які хочуть пройти тренінг з домедичної допомоги, для підвищення кваліфікації лікарів. Він може обслуговувати будь-кого, але в основному – це для наших студентів", – розповідає відповідальна за симуляційне навчання Анна Кирнична.

Кожна з кімнат симуляційного центру оснащена медичним обладнанням та манекенами.

Фото: Суспільне Рівне

В одній із кімнат студенти навчаються робити ін'єкції.

Фото: Суспільне Рівне Муляж руки, на якій студенти навчаються вводити ін'єкції.

"Унікальна тут шкіра. Затягується ін'єкційний знак, шкіра не пошкоджується. Дуже добре, коли 20 ін'єкцій за одну пару зробив, а шкіра як була новенька, так і залишилася", – каже інструкторка симуляційного центру Олена Баб'як.

Фото: Суспільне Рівне

Відкрили симуляційний центр в рамках україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти". Рівненська медакадемія стала одним із шести закладів в Україні, який отримав гроші на його облаштування.

"Приблизно ми витратили на обладнання і речі, які були пов'язані із закупкою, три мільйони гривень", – розповідає представниця україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти" Тетяна Степурко.

Облаштували симуляційний центр в гуртожитку медакадемії на вулиці Курчатова, 6.

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