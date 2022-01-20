«Як мої діти»: Юлія Малиш із Кременчука створює ляльки

Юлія Малиш із Полтавщини виготовляє ляльок із полімерної глини, спеціального дроту та інших матеріалів. Серед робіт, зокрема, вигадані герої та персонажі фільмів. Їх робить на замовлення у приватні колекції, а ще презентує на виставках та дарує близьким.

Близько чотирьох років створенням ляльок займається майстриня із Кременчука Юлія Малиш.

Починається все з відрізу фольги, майструється такий шар у формі черепа. Це все уминається. Далі береться пластик. Ліпиться він як пластилін. Обтягується фольга. Підбираються оченята під розмір. І потім уже виліплюється носик, губки. Уже десь за годину виходить ось така голівонька. Інструменти використовую всі стоматологічні.

Суспільне Полтава Ляльки, створені Юлією Малиш із Кременчука

Для тіла ляльки робить каркас зі спеціального дроту та синтепону. Одяг, каже, теж шиє сама. Одну з робіт створила за тиждень.

Її звати Аліса. Очі – це скляні очі. Я замовляю їх, на замовлення роблять їх в Китаї. Волосся це натуральне, з ангорської кози. Ось таке. Теж ми замовляємо в Дагестані.

Суспільне Полтава Юлія робить ляльок для приватних колекцій

Розміри ляльок до пів метра. Скільки їх зробила, говорить Юлія, не рахувала. Двічі на рік роботи експонує, зокрема, у Києві, а ще у Чехії, Естонії та інших країнах Європи.

На кожну виставку я намагаюся зробити якийсь проєкт тематичний. Одного разу був проєкт «Пірати Карибского моря».

Суспільне Полтава Одна з ляльок майстрині

Для нього створила серію портретних ляльок з героями фільму.

Це один із найяскравіших персонажів-піратів. Матеріал використаний – самозастигаючий пластик. Костюм було створено теж швидко з усього, що потрапило під руку. І ракушки, і шишки, і шкаралупа, і все, що завгодно, аби передати атмосферу того самого пірата.

Суспільне Полтава Юлія Малиш із Кременчука створює ляльки з героїв фільмів

Вчилася виготовляти ляльки у колег та самостійно. Усе робить без ескізів, але іноді створює замальовки з ідеями.

Є в мене ескіз, схема по пропорціях, щоб чітко зробити, анатомічно правильну ляльку, – так, це я використовую. А так, якщо бачу якийсь образ, то намагаюся відразу його замалювати. Коли ліпиш, ти не знаєш, що це буде. Ти, наприклад, загадуєш одну емоцію, що це буде сумна лялька, а поки ліпиш – раз, два – вона вже посміхається. Характер ляльки інший.

Роботи майстрині з Кременчука, окрім України, є у приватних колекціях у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Австралії, Китаї тощо.