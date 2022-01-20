У Рівному планують провести додатковий конкурс для визначення проєкту пам'ятника Степану Бандері. Про це сказав головний архітектор міста Дмитро Котляров. Монумент планують встановити на вході до центрального парку, йдеться про перехрестя вулиць Бандери та Чорновола.

У Рівному на Дні депутата 20 січня головний архітектор міста Дмитро Котляров запропонував провести додатковий конкурс на визначення проєкту-переможця пам'ятника Степану Бандері. Ідея звести цей об'єкт виникла ще у 2017 році.

Перший конкурс не відбувся, а на другому не визначили єдиного переможця. Тож додатковий конкурс проведуть між двома учасниками, які посіли друге місце.

"Це дасть нам можливість зекономити час. Перше – вони погоджуються, друге – це дасть нам можливість відкоригувати ті архітектурні рішення, урбаністичні, тому що якщо ми глянемо на цю локацію – ставилася задача вирішити вхід в парк", – пояснив Дмитро Котляров.

Фото: сайт "Четверта влада" На конкурс винесуть два проєкти, що на фото

За його словами, в жодній з робіт не відпрацювали прив'язку до входу у парк. Як зазначив Котляров, автори проєктів пам'ятника зможуть це доопрацювати.

"Далі – доопрацювати функціонал, транзитну зону розділити на тиху й активну. І провести це все максимально у швидкі строки", – сказав посадовець.

І додав: таким чином реалізувати ідею встановлення пам'ятника Степану Бандері можна буде швидше, адже для проведення нового конкурсу необхідно дев'ять місяців. В управлінні архітектури підготують проєкт рішення проведення додаткового конкурсу, після чого це питання винесуть на сесію.

Що відомо

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в Старому Угриневі на Івано-Франківщині. Він був українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком національно-визвольного руху.

Після розколу Організації українських націоналістів – голова Проводу ОУН-Б. Як активний діяч УВО та ОУН має законодавчо визначений статус "Борець за незалежність України у ХХ сторіччі".

Вбив Бандеру "кадебівець" Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року в Німеччині.

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