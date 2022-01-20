У Михайлівському соборі у Києві 20 січня попрощались з львів’янином, водієм BlaBlaCar Тарасом Позняковим, якого вбили у 2016 році.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук.

Ліля Гончарук, Суспільне У Києві попрощались із водієм BlaBlaCar зі Львова, вбитим 6 років тому

Востаннє батьки та друзі бачились із хлопцем 4 квітня 2016 року. Того дня Тарас зареєстрував поїздку до Києва у додатку BlaBlaCar. В автомобілі з ним були два попутники.

Востаннє син телефонував батькам біля селища Бобриця за 25 кілометрів від Києва. Після він зник і на зв'язок більше не виходив.

Ліля Гончарук, Суспільне У Києві попрощались із водієм BlaBlaCar зі Львова, вбитим 6 років тому

Згодом в мережі з'явилося відео, як машина Тараса їде Бобрицею, але в салоні авто перебуває лише одна людина.

Ліля Гончарук, Суспільне У Києві попрощались із водієм BlaBlaCar зі Львова, вбитим 6 років тому

Кілька днів у Бобриці тривали пошуки: хлопця шукали друзі, рідні та волонтери. За тиждень поліція знайшла машину Познякова в закритому гаражі Києво-Святошинського району столиці.

СБУ Машина вбитого Тараса Познякова, виявлена правоохоронцями

У серпні 2016 року поліція затримала попутника Тараса – Дмитра Голуба. Він визнав, що викрав авто Тараса Познякова, але заперечував причетність до зникнення чи смерті Познякова.

"Яке тіло, ви що здуріли? Тарас десь загоряє", – відповідав Дмитро Голуб у суді.

Голуба зрештою визнали винним у вбивстві та засудили до довічного ув’язнення із конфіскацією всього майна. У грудні 2020-го року після всіх апеляцій Верховний суд поставив крапку у цій справі: довічний вирок Дмитру Голубу залишили у силі.

Другим підозрюваним у справі був Луан Кінгісепп. Після трьох років перебування у міжнародному розшуку він загинув у березні 2019 року внаслідок вибуху квартири у Києві.

На початку грудня 2020-го року в СБУ повідомили про те, коли і де знайшли тіло Познякова. Це сталося влітку того ж року, для пошуку слідчі СБУ використовували важку техніку через суттєві зміни рельєфу за п’ять з половиною років, що минули з моменту вбивства.

СБУ Для пошуків тіла вбитого водія довелося застосувати важку техніку

Майже пів року правоохоронці проводили слідчі дії та чекали на результати ДНК-експертизи.

СБУ Тіло Познякова вдалося знайти влітку 2020 року

"За час тіла перебування в землі, воно досить сильно розклалось", – розповіла речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.

Зрештою експертам вдалось підтвердити, що знайдені рештки належать саме Познякову.

СБУ Експерти підтвердили, що знайдене тіло належить Тарасу Познякову

Із 2016-го мама Тараса на сторінці у Facebook публікувала дописи про те, що вони і далі шукають сина, а також писала привітання для Тараса.

Останній її допис — про прощання з її сином у Києві. Поховають Тараса 21 січня у Дніпрі.

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