Молдова запровадила режим надзвичайного стану в енергетичному секторі

Парламент Молдови ухвалив рішення запровадити режим надзвичайного стану на тлі погроз російського газового монополіста "Газпром" про припинення постачання блакитного палива.

Як повідомляє Newsmaker, відповідне рішення було ухвалене на засіданні парламенту 20 січня. Його підтримали 58 депутатів.

Термін дії надзвичайного стану складатиме 60 днів.

19 січня уряд Молдови схвалив введення надзвичайного стану в енергетичному секторі та звернувся до парламенту із закликом підтримати це рішення.

“Проєкт передбачає, що розпорядження надзвичайної комісії набуватимуть чинності одразу після їхнього ухвалення. Режим надзвичайного стану пропонуємо запровадити на 60 днів, враховуючи, що подібна ситуація може повторитися у лютому і березні”, — сказав під час засідання уряду віцепрем'єр, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Андрій Спину.

Раніше прем'єр-міністерка Наталія Гаврилиця повідомила, що російський “Газпром” офіційно попередив Молдову про припинення газопостачання 20 січня, якщо “Молдовагаз” не сплатить поточну поставку газу.

Як пояснив Спину, 14 січня "Молдовагаз" проплатив транспортування газу за грудень. До 20 січня "Молдовагаз" має виплатити 50% авансу за січень — близько 63 мільйонів доларів. З цієї суми "Молдовагаз" до 20 січня встигне оплатити 38 мільйонів доларів, цитує посадовця NewsMaker. За його словами, "Молдовагаз" не зміг домовитися з "Газпромом" про відстрочку оплати чи кредитування компанії.

Що відомо

Парламент Молдови у жовтні 2021 року вже оголошував про режим надзвичайного стану через критичну нестачу газу.

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