У Новгороді-Сіверському пам’ятник Леніна виставили на аукціон

Майже 394 тисячі гривень – така початкова вартість демонтованого пам’ятника Леніна у Новгороді-Сіверському. Бронзову скульптуру, вагою 4 тисячі 200 кілограмів і висотою 5 метрів виставили на аукціон на майданчику Prozorro.Продажі. Він відбудеться за тиждень.

Всі охочі купити скульптуру можуть подавати свої пропозиції до 26 січня.

Експертизу сплаву робили фахівці з інституту Патона, про сказав заступник міського голови Сергій Йожиков.

Нагадаємо, Новгород-Сіверський пам’ятник Леніну став останнім, який демонтували в України (за виключенням окупованих територій). Це сталося 8 жовтня 2016 року.

У червні 2021 року голова громади Людмила Ткаченко у коментарі Суспільному сказала – громада сподівається виручити за скульптуру мільйон гривень.

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