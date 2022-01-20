В Укрпошті переглянуть графіки руху пересувних відділень у Гощанській тергромаді на Рівненщині, а місцева влада знайде приміщення для працівників підприємства. Так 19 січня відреагували на державному підприємстві на невдоволення жителів кількох сіл проєктом "Пересувне відділення", він діє у громаді з листопада 2021 року. Люди скаржились, що по декілька годин на морозі змушені чекати працівників пошти.

Як реагують люди

64-річна Валентина Никитюк працювала вчителькою у Дроздівській школі Гощанської тергромади. У 2021-му вона вийшла на пенсію. Каже, що отримати гроші, як і заплатити за комунальні послуги, в селі складно.

"Кожного четверга до нас має приїжджати автомобіль Укрпошти і обслуговувати нас до п'ятої години вечора. Але ніколи ще ця машина не приїжджала вчасно. Одного разу спізнилася на три години, а другого – більш як на дві. І це все у цей зимовий час. Ми ходимо по дорозі, бігаємо, гріємося, чекаємо транспорт, який везе всі гроші, платіжки", – каже жителька Дроздова.

Фото: Суспільне Рівне

Валентина Никитюк припускає, що проблему можна було б вирішити, якби працівники Укрпошти заїжджали в село двічі на тиждень – у вівторок і п'ятницю, як було раніше.

Керуюча справами Гощанської селищної ради Анастасія Табекова у програмі Сьогодні. Головне на Суспільному розповіла, що є дві глобальні проблеми реалізації проєкту Укрпошти: недостатньо якісне надання послуг для мешканців та нарікання самих працівників Укрпошти.

"Наскільки відомо, по проєкту має працювати по три людини: начальник, водій та листоноша. Начальник залишається в одній точці, надає послуги, а водій з листоношею їздять, надають пенсії, посилки, періодику. На жаль, у селах Гощанської громади це не працює так. Пересувне відділення приїжджає у точку присутності й всі троє працівників працюють там. По домівках ніхто не їздить", – зазначає вона.

У Русивлі, каже, люди з восьмої ранку займають чергу до автомобіля, який за графіком приїжджає о 10:40. Поки одним вручну виписують платіжки, інші шукають вже проплачені квитанції. Відтак, з її слів, виникає хаос та дискомфорт. У наступне село пересувне відділення їде з великим запізненням, каже Анастасія Табекова.

Що каже влада

19 січня нововведення Укрпошти жителі села Дроздів обговорили зі старостою Альоною Вахер.

Фото: Суспільне Рівне

"Пересувні відділення" на території Гощанської тергромади компанія запровадила з листопада 2021 року. Проєкт передбачає, що у села за певним графіком приїжджають автомобілі й надають послуги.

Староста Тучинського округу Альона Вахер каже, що відділення Укрпошти у селі Тучин – єдине, що залишилося після 15 листопада в окрузі на 11 сіл. Та й воно – в аварійному стані.

"Практично всі люди залишилися без нормальних послуг, які надавала колись Укрпошта. Людям хочуть запропонувати щось нове, яке вони не можуть сприйняти. Люди не дуже раді тому. Але, якби було по графіку і так, як заявлено, можливо, звикли б. Не можуть вони організувати ту роботу аж так ідеально, як пишуть", – пояснює Альона Вахер.

Фото: Суспільне Рівне Поштове відділення у Тучині

Голова Гощанської тергромади Микола Панчук каже, що готові сприяти роботі пересуваних відділень на території.

"Зі сторони Укрпошти була пропозиція, щоб ми допомогли. Ми це зробимо – це таблички на будинках. Це не лише для Укрпошти, а й для "швидкої". Друге – це приміщення, яке вони просять. Ми маємо можливість – у нас є сільські ради, клуби, комунальні заклади. Дамо можливість, щоб було робоче місце, був стіл, стільчик, теплі умови, де люди будуть знати, в якій годині вони будуть приймати, співпрацювати з Укрпоштою", – пояснює Микола Панчук.

Як це пояснює Укрпошта

На зустрічі зі старостами Гощанської тергромади заступниця директора Рівненської дирекції Укрпошти Юлія Ярмолюк пообіцяла взяти до уваги зауваження людей. Зокрема, переглянуть графік роботи пересувних відділень. Суспільному пояснила, що зміни в роботі – безповоротні.

"У сільській місцевості в маленьких селах скорочується населення. Відповідно, скорочується попит на поштові послуги. Доходи, які були на сільських відділеннях, не перекривають ті витрати. Було прийняте рішення перейти на новий формат", – коментує Юлія Ярмолюк.

Фото: Суспільне Рівне Зустріч зі старостами Гощанської тергромади та заступниці директора Рівненської дирекції Юлії Ярмолюк

Керівник проєкту пересувних відділень Укрпошти Олександр Левчук у програмі Сьогодні. Головне на Суспільному розповів, що у селах Гощанської громади – від 20 до 100 пенсіонерів і стало невигідно утримувати сільські виділення пошти. Тепер там один автомобіль обслуговує приблизно вісім населених пунктів. У Гощі, додає, цей проєкт стартував у важкий період, коли зросло передноворічне навантаження і були важкі погодні умови. Щодо обслуговування людей з автомобілів – роз'яснив, як це має бути.

"Є одне але: у Гощанському районі з 91 насаленого пункту тільки у 12 є точки присутності. В інших всі наші послуги надаються тільки з авто, більше ніяк. Воно сигналізує про своє прибуття і на зворотному шляху зупиняється, надає послуги. Не треба виходити за дві години. Якщо мешканець не отримав пенсію, то заходить в будинок. Якщо його немає, то виплатять її наступного разу", – каже Олександр Левчук.

Анастасія Табекова зауважила, що 15 січня був випадок, коли пенсіонер не отримав виплату, а 17 січня йому повідомили, що кошти повернулися. Відтак, людина залишилась на певний час без пенсії.

У таких випадках Олександр Левчук радить звертатись за телефоном "гарячої лінії" Укрпошти або написати скаргу у найближчому відділенні. Запевняє, що жоден випадок не проходить повз увагу.

19 січня заступниця директора Рівненської дирекції Укрпошти Юлія Ярмолюк заявила, що до них з Гощанської громади жодних скарг не надходило. Хоча Суспільному люди розповідали, що скаржились в органи місцевого самоврядування.

Коментуючи питання автоматизації роботи Укрпошти, керівник проєкту пересувних відділень зазначив, що уже з другого півріччя 2022 року планують запроваджувати у пересувних відділеннях девайси "три в одному".

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