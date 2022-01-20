Чоловік, який намагався розібрати та здати на металобрухт монумент "Легендарна тачанка", сяде на лаву підсудних.

Про це на сайті повідомила пресслужба прокуратури Херсонської області.

Його судитимуть за умисне пошкодження об’єкту культурної спадщини національного значення. Наразі справу разом з обвинувальним актом передали до суду.

За повідомленням пресслужби, обвинувачений відбивав від монументу шматки та здавав їх на металобрухт. Усього йому вдалося реалізувати 290 кг бронзи.

За вчинене чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі. Зараз від перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Що відомо:

На Херсонщині у місті Каховка 13 листопада 2021 року поліцейські викрили підозрюваного у крадіжці майже 250 кг бронзових елементів з монументу Тачанка. Ним виявився 30-річний житель селища Любимівка. Фрагменти пам'ятника вилучили для проведення експертизи та встановлення суми збитків.

виявився 30-річний житель селища Любимівка. Фрагменти пам'ятника вилучили для проведення експертизи та встановлення суми збитків. Легендарна тачанка — монумент у місті Каховка Херсонської області, який відноситься до об'єктів культурної спадщини національного значення. Монумент виготовлений у 1967 році з бронзи і має висоту 8 метрів. Загальна вага скульптури 120 тон, в тому числі 78 тон бронзи.

В інтернеті можна знайти пропозиції вартості лому бронзи в Україні за 1 кг від 120 до 150 гривень.

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