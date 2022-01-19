Чеська співачка померла від COVID-19 після того, як навмисне заразилася

Чеська виконавиця народних пісень Ганна Горка померла від коронавірусу, після того, як навмисне заразилася.

Як розповів її син Ян Рек вона навмисне заразилася, коли він і його батько хворіли на COVID-19. Жінка хотіла отримати довідку про одужання, щоб мати можливість відвідувати певні громадські місця, передає ВВС.

Співачка не була вакцинована.

Горка була учасницею одного з найстаріших чеських фольклорних колективів "Асонанс". За словами сина, вона хотіла перехворіти на коронавірус, щоб уникнути обмежень на пересування.

За два дні до смерті вона написала в соцмережах, що одужує: "Тепер буде театр, сауна, концерт".

Що відомо

У Греції з 17 січня вакцинація для людей віком від 60 років стала обов'язковою, а за відмову від щеплень передбачені штрафи.

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