У Греції вирішили штрафувати людей від 60 років за відмову від вакцинації

У Греції з 17 січня вакцинація для людей віком від 60 років стала обов'язковою, а за відмову від щеплень передбачені штрафи.

У січні штраф становитиме €50, а у наступні місяці — €100. За попередніми розрахунками, наразі штраф загрожує 300 тисячам людей. Однак, як відзначили у Міністерстві охорони здоров'я країни, зараз збільшилася кількість записів на щеплення, передає грецьке видання Ekathimerini.

В країні вже діє вимога відстороняти від роботи усіх невакцинованих співробітників.

Наразі в країні щеплення проти коронавірусу зробили тільки дві третини населення, тоді як середній показник в решті Європи вже перевищив 70%.

Що відомо

У столиці італійського регіону Сицилія Палермо правоохоронці арештували 58-річну медсестру, яка зробила двом активістам-антивакцинаторам несправжнє щеплення проти коронавірусу — так вони змогли отримати сертифікат, необхідний для відвідування громадських закладів.

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